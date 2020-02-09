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С 2010 года компания «Адванта-М» поставляет складскую технику в Москву и регионы РФ. Мы наладили тесные контакты с 8 крупными зарубежными производителями вилочных погрузчиков, штабелеров, ричтраков, сборщиков заказов, ручных гидравлических тележек и транспортировщиков паллет. Нашими клиентами стали свыше российских 9000 предприятий от Калининграда до Владивостока. Каждая третья гидравлическая тележка, продаваемая сегодня в России, поставлена нашей компанией!

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Одна из самых популярных моделей гидравлической тележки PROLIFT со стандартной длиной вил – %pa_dlina-vil-mm%. Конструкции оснащены усиленным гидроцилиндром.


Грузоподъемность данных тележек составляет %pa_gruzopodemnost-t%.

                    [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (резина)
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Гидравлическая тележка AC25 отличается усиленной конструкцией, рассчитанной на интенсивную эксплуатацию и высокие нагрузки.


Вилочный захват изготовлен из стали и защищен прочным порошковым покрытием. Опора рулевых колес и корпус масляного насоса – цельнолитые, поршневой сток – хромирован. Гидравлическая система защищена от перегрузок и позволяет регулировать плавность опускания грузов.

                    [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC(B)25
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Гидравлическая тележка DF 25 отличается высокой маневренностью и надежностью. Радиус поворота рохли 1,25-1,32 м. Рулевое колесо способно поворачиваться на 180 градусов. Надежную работу гидросистемы обеспечивает хромированный поршень. Для подъёма вил в максимальное верхнее положение достаточно 10 качаний рукояти.

                    [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT DF25
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Гидравлические тележки PROLIFT данной модели имеют грузоподъемность до 3 тонн. Конструкция имеет стандартную длину вил, которая составляет 1150 мм.


Данные тележки гидравлические оснащены усиленным гидроцилиндром.

                    [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC30 (полиуретан)
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Подъемные столы с электрическим приводом PROLIFT оснащены одноножничным механизмом. Грузоподъемность может достигать 1,0 т.


Максимальная высота подъема платформы – 0,84 м. Мощность двигателя составляет 0,75 кВт. Размеры платформы – 1450х1140 мм

                    [post_title] => Подъемный стол PROLIFT HIW1.OEU
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Гидравлические тележки PROLIFT данной модели имеют грузоподъемность до 3 тонн. Конструкция имеет стандартную длину вил, которая составляет 1150 мм.


Данные тележки гидравлические оснащены усиленным гидроцилиндром.

                    [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC30 (резина)
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Если требуется за один раз перевезти груз весом до 5 тонн, то гидравлическая тележка AC50 – подходящий вариант. От обычной рохли она отличается усиленной конструкцией рамы и вил, выполненных из стального профиля с более толстыми стенками и упрочненного дополнительными элементами. От коррозии металл защищен толстым слоем полимерно-порошкового покрытия.

Колеса данной модели – цельнолитые, стойкие к динамическим и статическим нагрузкам, химически агрессивным средам.

                    [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC50
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Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1645 li-ion оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг. Отличается долгим сроком эксплуатации.


    
	
  • Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;
    • 
	
  • амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;
    • 
	
  • скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах;
    • 
	
  • все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;
    • 
	
  • датчик заряда АКБ с цветной индикацией;
    • 
	
  • кнопка экстренного отключения;
    • 
	
  • самодиагностика электронной системы;
    • 
	
  • функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения;
    • 
	
  • клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты;
    • 
	
  • двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается.
    • 
	
  • концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте;
    • 
	
  • ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах;
    • 
	
  • кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации;
    • 
	
  • плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора;
    • 
	
  • эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса;
    • 
	
  • выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность;
    • 
	
  • американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра;
    • 
	
  • откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния;
    • 
	
  • складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.
    • 


                    [post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1645 li-ion
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Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1656 li-ion оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 5,6 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.Отличается долгим сроком эксплуатации.


    
	
  • Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;
    • 
	
  • амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;
    • 
	
  • скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах;
    • 
	
  • все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;
    • 
	
  • датчик заряда АКБ с цветной индикацией;
    • 
	
  • кнопка экстренного отключения;
    • 
	
  • самодиагностика электронной системы.
    • 
	
  • Функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения.
    • 
	
  • Клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты.
    • 
	
  • Двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается.
    • 
	
  • Концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.
    • 
	
  • Ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах.
    • 
	
  • Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.
    • 
	
  • Плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора.
    • 
	
  • Эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
    • 
	
  • Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность.
    • 
	
  • Американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.
    • 
	
  • Откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния.
    • 
	
  • Складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.
    • 


                    [post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1656 li-ion
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Самоходный штабелер SDK 1645 оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.


    
	
  • Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;
    • 
	
  • амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;
    • 
	
  • скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах;
    • 
	
  • все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;
    • 
	
  • датчик заряда АКБ с цветной индикацией;
    • 
	
  • кнопка экстренного отключения;
    • 
	
  • самодиагностика электронной системы.
    • 
	
  • функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения.
    • 
	
  • клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты.
    • 
	
  • двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается.
    • 
	
  • концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.
    • 
	
  • ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах.
    • 
	
  • кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.
    • 
	
  • плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора.
    • 
	
  • эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
    • 
	
  • выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность.
    • 
	
  • американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.
    • 
	
  • откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния.
    • 
	
  • складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.
    • 


                    [post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1645 со свободным подъемом
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Тележки гидравлические PROLIFT, представленные в данной серии, оснащены удлиненными вилами – %pa_dlina-vil-mm%. Конструкции имеют усиленный гидроцилиндр и гидравлический узел с хромированным поршнем.


В гидравлических тележках предусмотрена встроенная защита от перегрузки.

                    [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L1500)
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Тележки гидравлические PROLIFT с удлиненными вилами, представленные в данной серии, предлагаются с длиной вил 1800 мм.

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Самоходный штабелер SDK 1656 оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 5,6 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.


    
	
  • Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;
    • 
	
  • амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;
    • 
	
  • скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах;
    • 
	
  • все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;
    • 
	
  • датчик заряда АКБ с цветной индикацией;
    • 
	
  • кнопка экстренного отключения;
    • 
	
  • самодиагностика электронной системы.
    • 
	
  • функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения.
    • 
	
  • клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты.
    • 
	
  • двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается.
    • 
	
  • концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.
    • 
	
  • ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах.
    • 
	
  • кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.
    • 
	
  • плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора.
    • 
	
  • эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
    • 
	
  • выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность.
    • 
	
  • американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.
    • 
	
  • откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния.
    • 
	
  • складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.
    • 


                    [post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1656 со свободным подъемом
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Тележки гидравлические PROLIFT с удлиненными вилами, представленные в данной серии, предлагаются с длиной вил 2000 мм.

                    [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L2000)
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Тележки гидравлические , представленные в данной серии, оснащены укороченными вилами – 800 мм. Конструкции имеют усиленный гидроцилиндр и гидравлический узел с хромированным поршнем.


В гидравлических тележках предусмотрена встроенная защита от перегрузки.

                    [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L800)
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Самоходный электроштабелер SDR 1525 рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 2,5 м, номинальная грузоподъемность – 1500 кг.


Преимущества:


    
	
  • усиленная ребрами жесткости мачта;
    • 
	
  • характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;
    • 
	
  • компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
    • 
	
  • стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
    • 
	
  • боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;
    • 
	
  • эргономичная ручка с интегрированным замком - зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления;
    • 
	
  • C-образный профиль мачты повышает устойчивость штабелёра и увеличивает срок его службы;
    • 
	
  • индикатор заряда АКБ не допускает полной разрядки;
    • 
	
  • функция «черепаший ход» ограничивает скорость движения для точного позиционирования;
    • 
	
  • кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить штабелер при возникновении аварийной ситуации;
    • 
	
  • плавная работа системы электропривода увеличивает эффективность работы оператора.
    • 
	
  • выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования, повышает его надежность.
    • 
	
  • эргономичная ручка управления обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.
    • 


                    [post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1525
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Рохля AC-low-52 PROLIFT имеет низкую высоту подхвата, благодаря чему она подходит для подъема грузов и поддонов с малой высотой просвета.


Данная серия относится к категории низкопрофильных. Для конструкции возможна следующая ширина вил - 550 мм. Длина вил составляет 1150 мм. Грузоподъемность низкопрофильной рохли AC-Low-52 PROLIFT достигает 2 т.

                    [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC-low-52
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Самоходный электроштабелер PROLIFT SDR 1635 li-ion рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 3,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.Отличается долгим сроком эксплуатации.


    
	
  • Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;
    • 
	
  • компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
    • 
	
  • стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
    • 
	
  • боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;
    • 
	
  • эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления.
    • 
	
  • C-образный профиль мачты повышает устойчивость штабелёра и увеличивает срок его службы.
    • 
	
  • Индикатор заряда АКБ не допускает полной разрядки.
    • 
	
  • Функция «черепаший ход» ограничивает скорость движения для точного позиционирования.
    • 
	
  • Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить штабелер при возникновении аварийной ситуации.
    • 
	
  • Плавная работа системы электропривода увеличивает эффективность работы оператора.
    • 
	
  • Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования, повышает его надежность.
    • 
	
  • Эргономичная ручка управления обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.
    • 


                    [post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1635 li-ion
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Самоходный электроштабелер PROLIFT SDR 1645 li-ion рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг. Отличается долгим сроком эксплуатации.


    
	
  • Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;
    • 
	
  • Компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
    • 
	
  • Стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
    • 
	
  • Боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;
    • 
	
  • Эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления.
    • 
	
  • Свободный подъем вил. Позволяет работать в условиях ограниченной высоты.
    • 
	
  • Клиновидные окончания вил способствуют оптимальному подъезду под паллеты.
    • 
	
  • Подъёмный двигатель переменного тока является долговечным и неприхотливым в обслуживании.
    • 
	
  • Концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.
    • 
	
  • Ограничитель скорости повышает безопасность маневрирования в процессе эксплуатации.
    • 
	
  • Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.
    • 
	
  • Плавная работа системы привода увеличивает эффективность работы оператора.
    • 
	
  • Эргономичная форма ручки позволяет управлять как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
    • 
	
  • Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования и повышает его надежность.
    • 
	
  • Контроллер Curtis (США) обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.
    • 


                    [post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1645 li-ion
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Гидравлическая тележка с ножничным подъемом JF-1000 способна быстро и легко поднимать груз массой до 1,0 т.


Гидравлическая тележка может применяться в качестве вспомогательного инструмента для оборудования при производстве.

                    [post_title] => Гидравлическая тележка с подъемом PROLIFT JF-1000
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Самоходный электроштабелер SDR 1656 li-ion рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 5,6 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.Отличается долгим сроком эксплуатации.


    
	
  • Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;
    • 
	
  • компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
    • 
	
  • стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
    • 
	
  • эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления.
    • 
	
  • Свободный подъем вил. Позволяет работать в условиях ограниченной высоты.
    • 
	
  • Клиновидные окончания вил способствуют оптимальному подъезду под паллеты.
    • 
	
  • Подъёмный двигатель переменного тока является долговечным и неприхотливым в обслуживании.
    • 
	
  • Концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.
    • 
	
  • Ограничитель скорости повышает безопасность маневрирования в процессе эксплуатации.
    • 
	
  • Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.
    • 
	
  • Плавная работа системы привода увеличивает эффективность работы оператора.
    • 
	
  • Эргономичная форма ручки позволяет управлять как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
    • 
	
  • Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования и повышает его надежность.
    • 
	
  • Контроллер Curtis (США) обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.
    • 


                    [post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1656 li-ion
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Ручной гидравлический штабелер RDF1016 предназначен для подъема и укладки палетированных грузов массой до 1 тонны на высоту до 1,6 метра. Чтобы поднять поддон на нужный уровень, рабочий нажимает на прорезиненную рукоять или педаль штабелера. За спуск отвечает расположенный на рукоятке курок, а также ножная педаль.


Для защиты оператора от падения груза предусмотрен решетчатый экран. Разборный гидроцилиндр существенно сокращает время обслуживания. Материалом колес и роликов служит нейлон. Каждое колесо оснащено стояночным тормозом.

                    [post_title] => Ручной штабелер RDF 1016
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Самоходный электроштабелер SDR 1645 рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.


Преимущества:


    
	
  • усиленная ребрами жесткости мачта;
    • 
	
  • характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;
    • 
	
  • компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
    • 
	
  • стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
    • 
	
  • боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;
    • 
	
  • эргономичная ручка с интегрированным замком - зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления;
    • 
	
  • C-образный профиль мачты повышает устойчивость штабелёра и увеличивает срок его службы;
    • 
	
  • индикатор заряда АКБ не допускает полной разрядки;
    • 
	
  • функция «черепаший ход» ограничивает скорость движения для точного позиционирования;
    • 
	
  • кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить штабелер при возникновении аварийной ситуации;
    • 
	
  • плавная работа системы электропривода увеличивает эффективность работы оператора.
    • 
	
  • выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования, повышает его надежность.
    • 
	
  • эргономичная ручка управления обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.
    • 


                    [post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1645 со свободным подъемом
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Самоходный электроштабелер SDR 1656 рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 5,6 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.


    
	
  • Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;
    • 
	
  • компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
    • 
	
  • стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
    • 
	
  • боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;
    • 
	
  • эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления;
    • 
	
  • свободный подъем вил. Позволяет работать в условиях ограниченной высоты.
    • 
	
  • клиновидные окончания вил способствуют оптимальному подъезду под паллеты.
    • 
	
  • подъёмный двигатель переменного тока является долговечным и неприхотливым в обслуживании.
    • 
	
  • концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.
    • 
	
  • ограничитель скорости повышает безопасность маневрирования в процессе эксплуатации.
    • 
	
  • кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.
    • 
	
  • плавная работа системы привода увеличивает эффективность работы оператора.
    • 
	
  • эргономичная форма ручки позволяет управлять как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
    • 
	
  • выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования и повышает его надежность.
    • 
	
  • контроллер Curtis (США) обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.
    • 


                    [post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1656 со свободным подъемом
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Одна из самых популярных моделей гидравлической тележки PROLIFT со стандартной длиной вил – %pa_dlina-vil-mm%. Конструкции оснащены усиленным гидроцилиндром.


Грузоподъемность данных тележек составляет %pa_gruzopodemnost-t%.

            [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (резина)
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