Мы наладили тесные контакты с 8 крупными зарубежными производителями вилочных погрузчиков, штабелеров, ричтраков, сборщиков заказов, ручных гидравлических тележек и транспортировщиков паллет. Нашими клиентами стали свыше российских 9000 предприятий от Калининграда до Владивостока. Каждая третья гидравлическая тележка, продаваемая сегодня в России, поставлена нашей компанией! Конструкции оснащены усиленным гидроцилиндром. Грузоподъемность данных тележек составляет %pa_gruzopodemnost-t%. [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (резина) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-rezina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-19 16:59:19 [post_modified_gmt] => 2021-11-19 13:59:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-rezina.html [menu_order] => 21 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 10498 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] => Гидравлическая тележка AC25 отличается усиленной конструкцией, рассчитанной на интенсивную эксплуатацию и высокие нагрузки. Вилочный захват изготовлен из стали и защищен прочным порошковым покрытием. Опора рулевых колес и корпус масляного насоса – цельнолитые, поршневой сток – хромирован. Гидравлическая система защищена от перегрузок и позволяет регулировать плавность опускания грузов. [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC(B)25 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac-b-25 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:17 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac-b-25.html [menu_order] => 31 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 10500 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] => Гидравлическая тележка DF 25 отличается высокой маневренностью и надежностью. Радиус поворота рохли 1,25-1,32 м. Рулевое колесо способно поворачиваться на 180 градусов. Надежную работу гидросистемы обеспечивает хромированный поршень. Для подъёма вил в максимальное верхнее положение достаточно 10 качаний рукояти. [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT DF25 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-df25 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:18 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-df25.html [menu_order] => 19 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 10504 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] => Гидравлические тележки PROLIFT данной модели имеют грузоподъемность до 3 тонн. Конструкция имеет стандартную длину вил, которая составляет 1150 мм. Данные тележки гидравлические оснащены усиленным гидроцилиндром. [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC30 (полиуретан) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-ac30-poliuretan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:21 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-ac30-poliuretan.html [menu_order] => 22 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 13322 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-08-18 16:05:28 [post_date_gmt] => 2020-08-18 13:05:28 [post_content] => Подъемные столы с электрическим приводом PROLIFT оснащены одноножничным механизмом. Грузоподъемность может достигать 1,0 т. Максимальная высота подъема платформы – 0,84 м. Мощность двигателя составляет 0,75 кВт. Размеры платформы – 1450х1140 мм [post_title] => Подъемный стол PROLIFT HIW1.OEU [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => podemnyj-stol-prolift-hiw1-oeu [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:24:25 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:24:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/?post_type=product&p=13322.html [menu_order] => 93 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 10508 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] => Гидравлические тележки PROLIFT данной модели имеют грузоподъемность до 3 тонн. Конструкция имеет стандартную длину вил, которая составляет 1150 мм. Данные тележки гидравлические оснащены усиленным гидроцилиндром. [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC30 (резина) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac30-rezina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:23 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac30-rezina.html [menu_order] => 37 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 10511 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] => Если требуется за один раз перевезти груз весом до 5 тонн, то гидравлическая тележка AC50 – подходящий вариант. От обычной рохли она отличается усиленной конструкцией рамы и вил, выполненных из стального профиля с более толстыми стенками и упрочненного дополнительными элементами. От коррозии металл защищен толстым слоем полимерно-порошкового покрытия.

Колеса данной модели – цельнолитые, стойкие к динамическим и статическим нагрузкам, химически агрессивным средам. [post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC50 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac50 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:26 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac50.html [menu_order] => 38 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 12815 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-11 16:36:31 [post_date_gmt] => 2020-06-11 13:36:31 [post_content] => Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1645 li-ion оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг. Отличается долгим сроком эксплуатации.

Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;

амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;

скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах;

все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;

датчик заряда АКБ с цветной индикацией;

кнопка экстренного отключения;

самодиагностика электронной системы;

функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения;

клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты;

двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается.

концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте;

ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах;

кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации;

плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора;

эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса;

выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность;

американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра;

откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния;

складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.

[post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1645 li-ion [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samohodnyj-shtabeler-prolift-sdk-1645-li-ion [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:22:12 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:22:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/?post_type=product&p=12815.html [menu_order] => 149 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 12816 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-11 16:36:33 [post_date_gmt] => 2020-06-11 13:36:33 [post_content] =>

Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1656 li-ion оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 5,6 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.Отличается долгим сроком эксплуатации.

Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;

амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;

скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах;

все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;

датчик заряда АКБ с цветной индикацией;

кнопка экстренного отключения;

самодиагностика электронной системы.

Функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения.

Клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты.

Двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается.

Концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.

Ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах.

Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.

Плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора.

Эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.

Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность.

Американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.

Откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния.

Складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.

[post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1656 li-ion [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samohodnyj-shtabeler-prolift-sdk-1656-li-ion [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:22:13 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:22:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/?post_type=product&p=12816.html [menu_order] => 152 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 12818 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-11 16:36:40 [post_date_gmt] => 2020-06-11 13:36:40 [post_content] =>

Самоходный штабелер SDK 1645 оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.

Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;

амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;

скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах;

все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;

датчик заряда АКБ с цветной индикацией;

кнопка экстренного отключения;

самодиагностика электронной системы.

функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения.

клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты.

двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается.

концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.

ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах.

кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.

плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора.

эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.

выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность.

американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.

откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния.

складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.

[post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1645 со свободным подъемом [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samohodnyj-shtabeler-prolift-sdk-1645-ffl [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:22:16 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:22:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/?post_type=product&p=12818.html [menu_order] => 148 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 10515 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>

Тележки гидравлические PROLIFT, представленные в данной серии, оснащены удлиненными вилами – %pa_dlina-vil-mm%. Конструкции имеют усиленный гидроцилиндр и гидравлический узел с хромированным поршнем.

В гидравлических тележках предусмотрена встроенная защита от перегрузки.

[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L1500) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l1500 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:29 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l1500.html [menu_order] => 33 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 1 [filter] => raw ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 10516 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>

Тележки гидравлические PROLIFT с удлиненными вилами, представленные в данной серии, предлагаются с длиной вил 1800 мм.

[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L1800) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l1800 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:31 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l1800.html [menu_order] => 34 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 12820 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-11 16:36:42 [post_date_gmt] => 2020-06-11 13:36:42 [post_content] =>

Самоходный штабелер SDK 1656 оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 5,6 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.

Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;

амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;

скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах;

все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;

датчик заряда АКБ с цветной индикацией;

кнопка экстренного отключения;

самодиагностика электронной системы.

функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения.

клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты.

двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается.

концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.

ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах.

кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.

плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора.

эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.

выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность.

американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.

откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния.

складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.

[post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1656 со свободным подъемом [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samohodnyj-shtabeler-prolift-sdk-1656-ffl [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:22:19 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:22:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/?post_type=product&p=12820.html [menu_order] => 151 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 10517 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>

Тележки гидравлические PROLIFT с удлиненными вилами, представленные в данной серии, предлагаются с длиной вил 2000 мм.

[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L2000) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l2000 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:32 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l2000.html [menu_order] => 35 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 10520 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>

Тележки гидравлические , представленные в данной серии, оснащены укороченными вилами – 800 мм. Конструкции имеют усиленный гидроцилиндр и гидравлический узел с хромированным поршнем.

В гидравлических тележках предусмотрена встроенная защита от перегрузки.

[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L800) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l800 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:36 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l800.html [menu_order] => 36 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [15] => WP_Post Object ( [ID] => 12312 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-03-26 12:25:13 [post_date_gmt] => 2020-03-26 09:25:13 [post_content] =>

Самоходный электроштабелер SDR 1525 рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 2,5 м, номинальная грузоподъемность – 1500 кг.

Преимущества:

усиленная ребрами жесткости мачта;

характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;

компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;

стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;

боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;

эргономичная ручка с интегрированным замком - зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления;

C-образный профиль мачты повышает устойчивость штабелёра и увеличивает срок его службы;

индикатор заряда АКБ не допускает полной разрядки;

функция «черепаший ход» ограничивает скорость движения для точного позиционирования;

кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить штабелер при возникновении аварийной ситуации;

плавная работа системы электропривода увеличивает эффективность работы оператора.

выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования, повышает его надежность.

эргономичная ручка управления обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.

[post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1525 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samohodnyj-shtabeler-prolift-sdr-1525 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:22:00 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:22:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/?post_type=product&p=12312.html [menu_order] => 131 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [16] => WP_Post Object ( [ID] => 10521 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:56:14 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:56:14 [post_content] =>

Рохля AC-low-52 PROLIFT имеет низкую высоту подхвата, благодаря чему она подходит для подъема грузов и поддонов с малой высотой просвета.

Данная серия относится к категории низкопрофильных. Для конструкции возможна следующая ширина вил - 550 мм. Длина вил составляет 1150 мм. Грузоподъемность низкопрофильной рохли AC-Low-52 PROLIFT достигает 2 т.

[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC-low-52 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-ac-low-52 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:37 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-ac-low-52.html [menu_order] => 16 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [17] => WP_Post Object ( [ID] => 12825 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-12 08:10:43 [post_date_gmt] => 2020-06-12 05:10:43 [post_content] =>

Самоходный электроштабелер PROLIFT SDR 1635 li-ion рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 3,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.Отличается долгим сроком эксплуатации.

Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;

компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;

стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;

боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;

эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления.

C-образный профиль мачты повышает устойчивость штабелёра и увеличивает срок его службы.

Индикатор заряда АКБ не допускает полной разрядки.

Функция «черепаший ход» ограничивает скорость движения для точного позиционирования.

Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить штабелер при возникновении аварийной ситуации.

Плавная работа системы электропривода увеличивает эффективность работы оператора.

Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования, повышает его надежность.

Эргономичная ручка управления обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.

[post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1635 li-ion [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samohodnyj-shtabeler-prolift-sdr-1635s-li-ion [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:22:21 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:22:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/?post_type=product&p=12825.html [menu_order] => 133 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [18] => WP_Post Object ( [ID] => 12826 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-12 08:10:45 [post_date_gmt] => 2020-06-12 05:10:45 [post_content] =>

Самоходный электроштабелер PROLIFT SDR 1645 li-ion рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг. Отличается долгим сроком эксплуатации.

Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;

Компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;

Стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;

Боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;

Эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления.

Свободный подъем вил. Позволяет работать в условиях ограниченной высоты.

Клиновидные окончания вил способствуют оптимальному подъезду под паллеты.

Подъёмный двигатель переменного тока является долговечным и неприхотливым в обслуживании.

Концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.

Ограничитель скорости повышает безопасность маневрирования в процессе эксплуатации.

Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.

Плавная работа системы привода увеличивает эффективность работы оператора.

Эргономичная форма ручки позволяет управлять как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.

Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования и повышает его надежность.

Контроллер Curtis (США) обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.

[post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1645 li-ion [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samohodnyj-shtabeler-prolift-sdr-1645-li-ion [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:22:23 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:22:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/?post_type=product&p=12826.html [menu_order] => 137 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [19] => WP_Post Object ( [ID] => 10523 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:56:14 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:56:14 [post_content] =>

Гидравлическая тележка с ножничным подъемом JF-1000 способна быстро и легко поднимать груз массой до 1,0 т.

Гидравлическая тележка может применяться в качестве вспомогательного инструмента для оборудования при производстве.

[post_title] => Гидравлическая тележка с подъемом PROLIFT JF-1000 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-s-podemom-jf-1000 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:39 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-s-podemom-jf-1000.html [menu_order] => 41 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw ) [20] => WP_Post Object ( [ID] => 12827 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-12 08:10:47 [post_date_gmt] => 2020-06-12 05:10:47 [post_content] =>

Самоходный электроштабелер SDR 1656 li-ion рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 5,6 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.Отличается долгим сроком эксплуатации.

Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;

компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;

стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;

эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления.

Свободный подъем вил. Позволяет работать в условиях ограниченной высоты.

Клиновидные окончания вил способствуют оптимальному подъезду под паллеты.

Подъёмный двигатель переменного тока является долговечным и неприхотливым в обслуживании.

Концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.

Ограничитель скорости повышает безопасность маневрирования в процессе эксплуатации.

Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.

Плавная работа системы привода увеличивает эффективность работы оператора.

Эргономичная форма ручки позволяет управлять как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.

Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования и повышает его надежность.

Контроллер Curtis (США) обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.

[post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1656 li-ion [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samohodnyj-shtabeler-prolift-sdr-1656-li-ion [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:22:24 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:22:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/?post_type=product&p=12827.html [menu_order] => 142 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [21] => WP_Post Object ( [ID] => 15132 [post_author] => 4 [post_date] => 2021-02-05 10:17:52 [post_date_gmt] => 2021-02-05 07:17:52 [post_content] =>

Ручной гидравлический штабелер RDF1016 предназначен для подъема и укладки палетированных грузов массой до 1 тонны на высоту до 1,6 метра. Чтобы поднять поддон на нужный уровень, рабочий нажимает на прорезиненную рукоять или педаль штабелера. За спуск отвечает расположенный на рукоятке курок, а также ножная педаль.

Для защиты оператора от падения груза предусмотрен решетчатый экран. Разборный гидроцилиндр существенно сокращает время обслуживания. Материалом колес и роликов служит нейлон. Каждое колесо оснащено стояночным тормозом.

[post_title] => Ручной штабелер RDF 1016 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ruchnoj-shtabeler-rdf-1016 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:29:05 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:29:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/ruchnoj-shtabeler-rdf-1016.html [menu_order] => 0 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 1 [filter] => raw ) [22] => WP_Post Object ( [ID] => 12829 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-12 08:10:51 [post_date_gmt] => 2020-06-12 05:10:51 [post_content] =>

Самоходный электроштабелер SDR 1645 рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.

Преимущества:

усиленная ребрами жесткости мачта;

характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;

компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;

стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;

боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;

эргономичная ручка с интегрированным замком - зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления;

C-образный профиль мачты повышает устойчивость штабелёра и увеличивает срок его службы;

индикатор заряда АКБ не допускает полной разрядки;

функция «черепаший ход» ограничивает скорость движения для точного позиционирования;

кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить штабелер при возникновении аварийной ситуации;

плавная работа системы электропривода увеличивает эффективность работы оператора.

выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования, повышает его надежность.

эргономичная ручка управления обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.

[post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1645 со свободным подъемом [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samohodnyj-shtabeler-prolift-sdr-1645-ffl [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:22:27 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:22:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/?post_type=product&p=12829.html [menu_order] => 136 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [23] => WP_Post Object ( [ID] => 12830 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-12 08:10:54 [post_date_gmt] => 2020-06-12 05:10:54 [post_content] =>

Самоходный электроштабелер SDR 1656 рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 5,6 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.

Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;

компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;

стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;

боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;

эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления;

свободный подъем вил. Позволяет работать в условиях ограниченной высоты.

клиновидные окончания вил способствуют оптимальному подъезду под паллеты.

подъёмный двигатель переменного тока является долговечным и неприхотливым в обслуживании.

концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.

ограничитель скорости повышает безопасность маневрирования в процессе эксплуатации.

кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.

плавная работа системы привода увеличивает эффективность работы оператора.

эргономичная форма ручки позволяет управлять как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.

выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования и повышает его надежность.

контроллер Curtis (США) обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.

[post_title] => Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1656 со свободным подъемом [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samohodnyj-shtabeler-prolift-sdr-1656-ffl [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:22:29 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:22:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/?post_type=product&p=12830.html [menu_order] => 141 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 24 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 10496 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>

Одна из самых популярных моделей гидравлической тележки PROLIFT со стандартной длиной вил – %pa_dlina-vil-mm%. Конструкции оснащены усиленным гидроцилиндром.

Грузоподъемность данных тележек составляет %pa_gruzopodemnost-t%.

[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (резина) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-rezina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-19 16:59:19 [post_modified_gmt] => 2021-11-19 13:59:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-rezina.html [menu_order] => 21 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 196 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => 1 [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_privacy_policy] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_favicon] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fcf22dcc8b25cbe3b8321da1293acd0b [query_vars_changed:WP_Query:private] => 1 [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )