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С 2010 года компания «Адванта-М» поставляет складскую технику в Москву и регионы РФ. Мы наладили тесные контакты с 8 крупными зарубежными производителями вилочных погрузчиков, штабелеров, ричтраков, сборщиков заказов, ручных гидравлических тележек и транспортировщиков паллет. Нашими клиентами стали свыше российских 9000 предприятий от Калининграда до Владивостока. Каждая третья гидравлическая тележка, продаваемая сегодня в России, поставлена нашей компанией![parent] => 0 [count] => 196 [filter] => raw ) [queried_object_id] => 2121 [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mgluadv_posts.ID FROM mgluadv_posts LEFT JOIN mgluadv_term_relationships ON (mgluadv_posts.ID = mgluadv_term_relationships.object_id) INNER JOIN mgluadv_postmeta ON ( mgluadv_posts.ID = mgluadv_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( mgluadv_posts.ID NOT IN ( SELECT object_id FROM mgluadv_term_relationships WHERE term_taxonomy_id IN (7) ) AND mgluadv_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2121,2122,2123,2140,2147,2150,2155,2158,2167,2168,2198,2225,2283,2315,2316,3038,3121,3376,3377,3378,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3400,3401,3564,3587,4029,4030,4031,4032,4033,4034) ) AND ( mgluadv_postmeta.meta_key = '_stock_status' ) AND mgluadv_posts.post_type = 'product' AND (mgluadv_posts.post_status = 'publish' OR mgluadv_posts.post_status = 'acf-disabled') GROUP BY mgluadv_posts.ID ORDER BY mgluadv_postmeta.meta_value ASC LIMIT 0, 24 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 10496 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>
Одна из самых популярных моделей гидравлической тележки PROLIFT со стандартной длиной вил – %pa_dlina-vil-mm%. Конструкции оснащены усиленным гидроцилиндром.
Грузоподъемность данных тележек составляет %pa_gruzopodemnost-t%.[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (резина) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-rezina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-19 16:59:19 [post_modified_gmt] => 2021-11-19 13:59:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-rezina.html [menu_order] => 21 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 10498 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>
Гидравлическая тележка AC25 отличается усиленной конструкцией, рассчитанной на интенсивную эксплуатацию и высокие нагрузки.
Вилочный захват изготовлен из стали и защищен прочным порошковым покрытием. Опора рулевых колес и корпус масляного насоса – цельнолитые, поршневой сток – хромирован. Гидравлическая система защищена от перегрузок и позволяет регулировать плавность опускания грузов.[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC(B)25 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac-b-25 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:17 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac-b-25.html [menu_order] => 31 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 10500 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>
Гидравлическая тележка DF 25 отличается высокой маневренностью и надежностью. Радиус поворота рохли 1,25-1,32 м. Рулевое колесо способно поворачиваться на 180 градусов. Надежную работу гидросистемы обеспечивает хромированный поршень. Для подъёма вил в максимальное верхнее положение достаточно 10 качаний рукояти.[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT DF25 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-df25 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:18 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-df25.html [menu_order] => 19 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 10504 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>
Гидравлические тележки PROLIFT данной модели имеют грузоподъемность до 3 тонн. Конструкция имеет стандартную длину вил, которая составляет 1150 мм.
Данные тележки гидравлические оснащены усиленным гидроцилиндром.[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC30 (полиуретан) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-ac30-poliuretan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:21 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-ac30-poliuretan.html [menu_order] => 22 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 13322 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-08-18 16:05:28 [post_date_gmt] => 2020-08-18 13:05:28 [post_content] =>
Подъемные столы с электрическим приводом PROLIFT оснащены одноножничным механизмом. Грузоподъемность может достигать 1,0 т.
Максимальная высота подъема платформы – 0,84 м. Мощность двигателя составляет 0,75 кВт. Размеры платформы – 1450х1140 мм[post_title] => Подъемный стол PROLIFT HIW1.OEU [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => podemnyj-stol-prolift-hiw1-oeu [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:24:25 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:24:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/?post_type=product&p=13322.html [menu_order] => 93 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 10508 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>
Гидравлические тележки PROLIFT данной модели имеют грузоподъемность до 3 тонн. Конструкция имеет стандартную длину вил, которая составляет 1150 мм.
Данные тележки гидравлические оснащены усиленным гидроцилиндром.[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC30 (резина) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac30-rezina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:23 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac30-rezina.html [menu_order] => 37 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 10511 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>
Если требуется за один раз перевезти груз весом до 5 тонн, то гидравлическая тележка AC50 – подходящий вариант. От обычной рохли она отличается усиленной конструкцией рамы и вил, выполненных из стального профиля с более толстыми стенками и упрочненного дополнительными элементами. От коррозии металл защищен толстым слоем полимерно-порошкового покрытия.[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC50 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac50 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:26 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac50.html [menu_order] => 38 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 12815 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-11 16:36:31 [post_date_gmt] => 2020-06-11 13:36:31 [post_content] =>
Колеса данной модели – цельнолитые, стойкие к динамическим и статическим нагрузкам, химически агрессивным средам.
Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1645 li-ion оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг. Отличается долгим сроком эксплуатации.
- Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;
- амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;
- скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах;
- все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;
- датчик заряда АКБ с цветной индикацией;
- кнопка экстренного отключения;
- самодиагностика электронной системы;
- функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения;
- клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты;
- двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается.
- концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте;
- ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах;
- кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации;
- плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора;
- эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса;
- выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность;
- американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра;
- откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния;
- складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.
Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1656 li-ion оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 5,6 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.Отличается долгим сроком эксплуатации.
- Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;
- амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;
- скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах;
- все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;
- датчик заряда АКБ с цветной индикацией;
- кнопка экстренного отключения;
- самодиагностика электронной системы.
- Функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения.
- Клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты.
- Двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается.
- Концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.
- Ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах.
- Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.
- Плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора.
- Эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
- Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность.
- Американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.
- Откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния.
- Складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.
Самоходный штабелер SDK 1645 оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.
- Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;
- амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;
- скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах;
- все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;
- датчик заряда АКБ с цветной индикацией;
- кнопка экстренного отключения;
- самодиагностика электронной системы.
- функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения.
- клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты.
- двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается.
- концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.
- ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах.
- кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.
- плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора.
- эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
- выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность.
- американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.
- откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния.
- складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.
Тележки гидравлические PROLIFT, представленные в данной серии, оснащены удлиненными вилами – %pa_dlina-vil-mm%. Конструкции имеют усиленный гидроцилиндр и гидравлический узел с хромированным поршнем.
В гидравлических тележках предусмотрена встроенная защита от перегрузки.[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L1500) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l1500 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:29 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l1500.html [menu_order] => 33 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 1 [filter] => raw ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 10516 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>
Тележки гидравлические PROLIFT с удлиненными вилами, представленные в данной серии, предлагаются с длиной вил 1800 мм.[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L1800) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l1800 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:31 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l1800.html [menu_order] => 34 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 12820 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-11 16:36:42 [post_date_gmt] => 2020-06-11 13:36:42 [post_content] =>
Самоходный штабелер SDK 1656 оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 5,6 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.
- Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;
- амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;
- скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах;
- все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;
- датчик заряда АКБ с цветной индикацией;
- кнопка экстренного отключения;
- самодиагностика электронной системы.
- функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения.
- клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты.
- двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается.
- концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.
- ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах.
- кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.
- плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора.
- эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
- выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность.
- американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.
- откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния.
- складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.
Тележки гидравлические PROLIFT с удлиненными вилами, представленные в данной серии, предлагаются с длиной вил 2000 мм.[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L2000) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l2000 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:32 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l2000.html [menu_order] => 35 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 10520 [post_author] => 3 [post_date] => 2020-02-28 10:55:16 [post_date_gmt] => 2020-02-28 07:55:16 [post_content] =>
Тележки гидравлические , представленные в данной серии, оснащены укороченными вилами – 800 мм. Конструкции имеют усиленный гидроцилиндр и гидравлический узел с хромированным поршнем.
В гидравлических тележках предусмотрена встроенная защита от перегрузки.[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L800) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l800 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:36 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-l800.html [menu_order] => 36 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [15] => WP_Post Object ( [ID] => 12312 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-03-26 12:25:13 [post_date_gmt] => 2020-03-26 09:25:13 [post_content] =>
Самоходный электроштабелер SDR 1525 рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 2,5 м, номинальная грузоподъемность – 1500 кг.
Преимущества:
- усиленная ребрами жесткости мачта;
- характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;
- компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
- стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
- боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;
- эргономичная ручка с интегрированным замком - зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления;
- C-образный профиль мачты повышает устойчивость штабелёра и увеличивает срок его службы;
- индикатор заряда АКБ не допускает полной разрядки;
- функция «черепаший ход» ограничивает скорость движения для точного позиционирования;
- кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить штабелер при возникновении аварийной ситуации;
- плавная работа системы электропривода увеличивает эффективность работы оператора.
- выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования, повышает его надежность.
- эргономичная ручка управления обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.
Рохля AC-low-52 PROLIFT имеет низкую высоту подхвата, благодаря чему она подходит для подъема грузов и поддонов с малой высотой просвета.
Данная серия относится к категории низкопрофильных. Для конструкции возможна следующая ширина вил - 550 мм. Длина вил составляет 1150 мм. Грузоподъемность низкопрофильной рохли AC-Low-52 PROLIFT достигает 2 т.[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC-low-52 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-ac-low-52 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:37 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-ac-low-52.html [menu_order] => 16 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [17] => WP_Post Object ( [ID] => 12825 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-12 08:10:43 [post_date_gmt] => 2020-06-12 05:10:43 [post_content] =>
Самоходный электроштабелер PROLIFT SDR 1635 li-ion рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 3,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.Отличается долгим сроком эксплуатации.
- Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;
- компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
- стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
- боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;
- эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления.
- C-образный профиль мачты повышает устойчивость штабелёра и увеличивает срок его службы.
- Индикатор заряда АКБ не допускает полной разрядки.
- Функция «черепаший ход» ограничивает скорость движения для точного позиционирования.
- Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить штабелер при возникновении аварийной ситуации.
- Плавная работа системы электропривода увеличивает эффективность работы оператора.
- Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования, повышает его надежность.
- Эргономичная ручка управления обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.
Самоходный электроштабелер PROLIFT SDR 1645 li-ion рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг. Отличается долгим сроком эксплуатации.
- Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;
- Компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
- Стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
- Боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;
- Эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления.
- Свободный подъем вил. Позволяет работать в условиях ограниченной высоты.
- Клиновидные окончания вил способствуют оптимальному подъезду под паллеты.
- Подъёмный двигатель переменного тока является долговечным и неприхотливым в обслуживании.
- Концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.
- Ограничитель скорости повышает безопасность маневрирования в процессе эксплуатации.
- Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.
- Плавная работа системы привода увеличивает эффективность работы оператора.
- Эргономичная форма ручки позволяет управлять как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
- Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования и повышает его надежность.
- Контроллер Curtis (США) обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.
Гидравлическая тележка с ножничным подъемом JF-1000 способна быстро и легко поднимать груз массой до 1,0 т.
Гидравлическая тележка может применяться в качестве вспомогательного инструмента для оборудования при производстве.[post_title] => Гидравлическая тележка с подъемом PROLIFT JF-1000 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-s-podemom-jf-1000 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:19:39 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:19:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-s-podemom-jf-1000.html [menu_order] => 41 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw ) [20] => WP_Post Object ( [ID] => 12827 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-12 08:10:47 [post_date_gmt] => 2020-06-12 05:10:47 [post_content] =>
Самоходный электроштабелер SDR 1656 li-ion рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 5,6 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.Отличается долгим сроком эксплуатации.
- Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;
- компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
- стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
- эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления.
- Свободный подъем вил. Позволяет работать в условиях ограниченной высоты.
- Клиновидные окончания вил способствуют оптимальному подъезду под паллеты.
- Подъёмный двигатель переменного тока является долговечным и неприхотливым в обслуживании.
- Концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.
- Ограничитель скорости повышает безопасность маневрирования в процессе эксплуатации.
- Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.
- Плавная работа системы привода увеличивает эффективность работы оператора.
- Эргономичная форма ручки позволяет управлять как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
- Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования и повышает его надежность.
- Контроллер Curtis (США) обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.
Ручной гидравлический штабелер RDF1016 предназначен для подъема и укладки палетированных грузов массой до 1 тонны на высоту до 1,6 метра. Чтобы поднять поддон на нужный уровень, рабочий нажимает на прорезиненную рукоять или педаль штабелера. За спуск отвечает расположенный на рукоятке курок, а также ножная педаль.
Для защиты оператора от падения груза предусмотрен решетчатый экран. Разборный гидроцилиндр существенно сокращает время обслуживания. Материалом колес и роликов служит нейлон. Каждое колесо оснащено стояночным тормозом.[post_title] => Ручной штабелер RDF 1016 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ruchnoj-shtabeler-rdf-1016 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-04 11:29:05 [post_modified_gmt] => 2021-11-04 08:29:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://advanta-m.ru/ruchnoj-shtabeler-rdf-1016.html [menu_order] => 0 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 1 [filter] => raw ) [22] => WP_Post Object ( [ID] => 12829 [post_author] => 4 [post_date] => 2020-06-12 08:10:51 [post_date_gmt] => 2020-06-12 05:10:51 [post_content] =>
Самоходный электроштабелер SDR 1645 рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.
Преимущества:
- усиленная ребрами жесткости мачта;
- характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;
- компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
- стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
- боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;
- эргономичная ручка с интегрированным замком - зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления;
- C-образный профиль мачты повышает устойчивость штабелёра и увеличивает срок его службы;
- индикатор заряда АКБ не допускает полной разрядки;
- функция «черепаший ход» ограничивает скорость движения для точного позиционирования;
- кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить штабелер при возникновении аварийной ситуации;
- плавная работа системы электропривода увеличивает эффективность работы оператора.
- выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования, повышает его надежность.
- эргономичная ручка управления обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.
Самоходный электроштабелер SDR 1656 рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 5,6 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг.
- Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью и стабильностью;
- компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
- стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
- боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;
- эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда и полным набором клавиш управления;
- свободный подъем вил. Позволяет работать в условиях ограниченной высоты.
- клиновидные окончания вил способствуют оптимальному подъезду под паллеты.
- подъёмный двигатель переменного тока является долговечным и неприхотливым в обслуживании.
- концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте.
- ограничитель скорости повышает безопасность маневрирования в процессе эксплуатации.
- кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации.
- плавная работа системы привода увеличивает эффективность работы оператора.
- эргономичная форма ручки позволяет управлять как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
- выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования и повышает его надежность.
- контроллер Curtis (США) обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра.
Одна из самых популярных моделей гидравлической тележки PROLIFT со стандартной длиной вил – %pa_dlina-vil-mm%. Конструкции оснащены усиленным гидроцилиндром.
Грузоподъемность данных тележек составляет %pa_gruzopodemnost-t%.[post_title] => Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (резина) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-rezina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-11-19 16:59:19 [post_modified_gmt] => 2021-11-19 13:59:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://v5.advantam.ru/gidravlicheskaja-telezhka-prolift-ac25-rezina.html [menu_order] => 21 [post_type] => product [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 196 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => 1 [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_privacy_policy] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_favicon] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fcf22dcc8b25cbe3b8321da1293acd0b [query_vars_changed:WP_Query:private] => 1 [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )
Продажа складской техники в Москве
Цена от 18 817 руб.
С 2010 года компания «Адванта-М» поставляет складскую технику в Москву и регионы РФ. Мы наладили тесные контакты с 8 крупными зарубежными производителями вилочных погрузчиков, штабелеров, ричтраков, сборщиков заказов, ручных гидравлических тележек и транспортировщиков паллет. Нашими клиентами стали свыше российских 9000 предприятий от Калининграда до Владивостока. Каждая третья гидравлическая тележка, продаваемая сегодня в России, поставлена нашей компанией!
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Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (резина)
Артикул AC 25-1150x550-R/P-R
Грузоподъемность 2.5 т
Длина вил 1150 ммХит Цена: 21 643 руб.
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Гидравлическая тележка PROLIFT AC(B)25
Артикул AC 25-1150x550-P/P-B
Грузоподъемность 2.5 т
Длина вил 1150 ммЦена: 20 155 руб.
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Гидравлическая тележка PROLIFT DF25
Артикул DF 25-1150x550-P/P-Y
Грузоподъемность 2.5 т
Длина вил 1150 ммЦена: 19 635 руб.
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Гидравлическая тележка PROLIFT AC30 (полиуретан)
Артикул AC 30-1150x550-P/P-Y
Грузоподъемность 3 т
Длина вил 1150 ммЦена: 21 494 руб.
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Подъемный стол PROLIFT HIW1.OEU
Артикул HIW 1.0EU
Грузоподъемность 1 т
Максимальная высота 840 ммНовинка Цена: 160 273 руб.
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Гидравлическая тележка PROLIFT AC30 (резина)
Артикул AC 30-1150x550-R/P-Y
Грузоподъемность 3 т
Длина вил 1150 ммЦена: 22 015 руб.
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Гидравлическая тележка PROLIFT AC50
Артикул AC 50-1150x550-P/P-Y
Грузоподъемность 5 т
Длина вил 1150 ммЦена: 58 755 руб.
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Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1645 li-ion
Артикул SDK 1645 Li-ion
Грузоподъемность 1.6 т
Высота подъема вил 4500 мм
Тип аккумулятора литий-ионныйLi-ion АКБ Цена: 832 974 руб.
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Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1656 li-ion
Артикул SDK 1656 Li-ion
Грузоподъемность 1.6 т
Высота подъема вил 5600 мм
Тип аккумулятора литий-ионныйLi-ion АКБ Цена: 877 597 руб.
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Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1645 со свободным подъемом
Артикул SDK1645-FFL
Грузоподъемность 1.6 т
Высота подъема вил 4500 мм
Тип аккумулятора свинцово-кислотныйХит Цена: 732 571 руб.
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Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L1500)
Артикул AC 25-1500x550-P/P-R
Грузоподъемность 2.5 т
Длина вил 1500 ммЦена: 27 816 руб.
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Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L1800)
Артикул AC 25-1800x550-P/P-R
Грузоподъемность 2.5 т
Длина вил 1800 ммЦена: 31 832 руб.
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Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1656 со свободным подъемом
Артикул SDK1656-FFL
Грузоподъемность 1.6 т
Высота подъема вил 5600 мм
Тип аккумулятора свинцово-кислотныйЦена: 788 350 руб.
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Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L2000)
Артикул AC 25-2000x550-P/P-Y
Грузоподъемность 2.5 т
Длина вил 2000 ммЦена: 33 394 руб.
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Гидравлическая тележка PROLIFT AC25 (L800)
Артикул AC 25-800x550-P/P-R
Грузоподъемность 2.5 т
Длина вил 800 ммЦена: 21 494 руб.
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Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1525
Артикул SDR1525
Грузоподъемность 1.5 т
Высота подъема вил 2500 мм
Тип аккумулятора AGMЦена: 405 108 руб.
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Гидравлическая тележка PROLIFT AC-low-52
Артикул AC-LOW52
Грузоподъемность 2 т
Длина вил 1150 ммЦена: 36 146 руб.
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Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1635 li-ion
Артикул SDR 1635 Li-ion
Грузоподъемность 1.6 т
Высота подъема вил 3500 мм
Тип аккумулятора литий-ионныйLi-ion АКБ Цена: 442 517 руб.
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Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1645 li-ion
Артикул SDR 1645 Li-ion
Грузоподъемность 1.6 т
Высота подъема вил 4500 мм
Тип аккумулятора литий-ионныйLi-ion АКБ Цена: 780 913 руб.
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Гидравлическая тележка с подъемом PROLIFT JF-1000
Артикул jf-1000
Грузоподъемность 1 т
Высота подъема вил 800 ммЦена: 51 020 руб.
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Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1656 li-ion
Артикул SDR 1656 Li-ion
Грузоподъемность 1.6 т
Высота подъема вил 5600 мм
Тип аккумулятора литий-ионныйLi-ion АКБ Цена: 810 662 руб.
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Артикул rdf-1016
Грузоподъемность 1 т
Высота подъема вил 1600 ммНовинка
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Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1645 со свободным подъемом
Артикул SDR1645-FFL
Грузоподъемность 1.6 т
Высота подъема вил 4500 мм
Тип аккумулятора свинцово-кислотныйЦена: 706 540 руб.
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Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1656 со свободным подъемом
Артикул SDR1656-FFL
Грузоподъемность 1.6 т
Высота подъема вил 5600 мм
Тип аккумулятора свинцово-кислотныйЦена: 706 540 руб.
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